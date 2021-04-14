В «Кыргыз каганате» рассказали о строительстве дома на улице Ахунбаева

ОсОО «Кыргыз каганат» заявляет о том, что все разрешительные документы на строительство девятиэтажного жилого дома у компании имеются. Об этом сообщили в компании.

Уточняется, что заявления местных жителей не соответствуют действительности. Строительство объекта «15-й микрорайон» ведется на основании выданных разрешений от 6 ноября 2018 года и положительного заключения госэкспертизы департамента госэкспертизы от 31 декабря 2020 года.

«С жителями домов ТСЖ «Ярмарка» и ТСЖ «Авангард 32» компания проводила встречи и разъяснительные работы о том, что намерена построить дом на этом земельном участке. Сейчас там без разрешительных документов организована стихийная автопарковка местных жителей. Была направлена в адрес ТСЖ претензия о добровольном устранении препятствий на участке, которая ими игнорируется по сей день. 6 апреля компания на основании полученных ордеров на проведение переноса водопроводных сетей проводила землеройные работы. Жители не дали возможности вести работы, о чем были составлены акты, вызвана милиция для обеспечения общественного порядка», — сообщили в компании.