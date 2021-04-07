10:19
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Общество

Питание в садике № 182. Комиссия завершила проверку

Питание в детских садах и школах соответствует стандартам. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

По ее данным, по итогам проверки стало известно, что публикация не соответствует действительности. Питание в детском саду № 182 организовано в соответствии с требованиями и правилами, масса блюд соответствует установленным нормам, на все продукты питания есть документы.

«Получив сигнал, специалисты управления образования с родителями оперативно выехали на место для выяснения обстоятельств и не выявили нарушения. Согласно требованиям, в ДОО № 182 понедельник и пятница — молочные дни, то есть мясная продукция заменяется рыбой, фасолью, яйцами и другими альтернативными продуктами (йогурты, творог). В остальные дни дневной рацион детей обязательно содержит мясо», — сказали в мэрии.

Также отмечается, что блюда на фотографиях, сделанные родителями, показаны не в полном объеме.

«Многие компоненты меню отсутствуют, а порции в разы меньше обычного. Специалисты управления образования решили, что фотографии постановочные и сделаны для дестабилизации отношений в коллективе. Важно отметить, что в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в столице в дошкольных организациях работают дежурные группы, посещение детских садов и школ ограничено, родителей в период кормления не было», — заявили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189063/
просмотров: 481
Версия для печати
Материалы по теме
Этого мало. В БГК считают, что необходимо увеличить стоимость питания в детсадах
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Кафе заняло часть тротуара в&nbsp;Бишкеке. Хозяин &laquo;Бублика&raquo; снес летнюю площадку Кафе заняло часть тротуара в Бишкеке. Хозяин «Бублика» снес летнюю площадку
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Неделя-24. Коронавирус наступает, а&nbsp;у&nbsp;нас выборы и&nbsp;референдум Неделя-24. Коронавирус наступает, а у нас выборы и референдум
Бизнес
Самый большой в&nbsp;Азии сад тюльпанов открылся для туристов в&nbsp;северной Индии Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет
&laquo;KICB Банк&raquo; с&nbsp;партнерами посадили более 14&nbsp;тысяч саженцев «KICB Банк» с партнерами посадили более 14 тысяч саженцев
MegaCom приглашает на&nbsp;традиционный велопробег в&nbsp;городе&nbsp;Ош MegaCom приглашает на традиционный велопробег в городе Ош
7 апреля, среда
10:15
Юристы не правы. Поправки в уголовное законодательство прокомментировали в МВД Юристы не правы. Поправки в уголовное законодательство...
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повысился до умеренного
09:53
Опасно для жизни. В микрорайоне «Джал» Бишкека приходится идти по проезжей части
09:31
Питание в садике № 182. Комиссия завершила проверку
09:11
Уроки апрельских событий 2010-го назвал Садыр Жапаров. Обращение президента
6 апреля, вторник
23:41
WhatsApp научат переносить переписки между iPhone и Android-смартфонами
23:12
Необычный ракурс. Видео самого быстрого нокаута в MMA опубликовали в сети