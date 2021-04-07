Питание в садике № 182. Комиссия завершила проверку

Питание в детских садах и школах соответствует стандартам. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

По ее данным, по итогам проверки стало известно, что публикация не соответствует действительности. Питание в детском саду № 182 организовано в соответствии с требованиями и правилами, масса блюд соответствует установленным нормам, на все продукты питания есть документы.

«Получив сигнал, специалисты управления образования с родителями оперативно выехали на место для выяснения обстоятельств и не выявили нарушения. Согласно требованиям, в ДОО № 182 понедельник и пятница — молочные дни, то есть мясная продукция заменяется рыбой, фасолью, яйцами и другими альтернативными продуктами (йогурты, творог). В остальные дни дневной рацион детей обязательно содержит мясо», — сказали в мэрии.

Также отмечается, что блюда на фотографиях, сделанные родителями, показаны не в полном объеме.

«Многие компоненты меню отсутствуют, а порции в разы меньше обычного. Специалисты управления образования решили, что фотографии постановочные и сделаны для дестабилизации отношений в коллективе. Важно отметить, что в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в столице в дошкольных организациях работают дежурные группы, посещение детских садов и школ ограничено, родителей в период кормления не было», — заявили в мэрии.