Эксперты предсказали вымирание курильщиков через 10-20 лет

Аналитики Jefferies предсказали, что через 10-20 лет курильщиков не останется.

По мнению эксперта Оуэна Беннетта, все больший контроль регулирующих органов, а также их согласованность с амбициями табачных компаний в конечном итоге приведут к тому, что следующее поколение может оказаться вовсе не курящим.

В качестве примера эксперты приводят снижение уровня курения среди детей почти на ¾ за последние 20 лет.

Так, пишет Futurism, финансовый конгломерат Citigroup Inc. уже заявил, что исчезновение курения в США ожидается к 2050 году. Схожие ожидания касаются и некоторых частей Европы, Австралии и в значительной части Латинской Америки.