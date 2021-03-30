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Общество

ГУОБДД отменило штрафы волонтерам, помогавшим гражданам во время карантина

ГУОБДД отменило 670 штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами «Безопасного города» в отношении волонтеров, которые оказывали помощь населению во время карантина. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По ее данным, с 4 марта 2019 года по 26 марта 2021-го с помощью аппаратно-технических комплексов «Безопасного города» зафиксировано 2 миллиона 239 тысяч 16 фактов нарушений ПДД. Из них 1 миллион 405 тысяч 338 фактов за превышение скорости, 282 тысячи 451 факт — за нарушение требований дорожных знаков, 252 тысячи 661 факт — за нарушение требований разметки проезжей части дороги, 176 тысяч 40 фактов — за невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией и прочие.

Отмечается, что за два года на рассмотрение комиссией Центра мониторинга по рассмотрению дел о нарушениях ПДД, зафиксированных с применением АПК, поступило 7 тысяч 843 обращения о нарушениях на дороге.

Комиссия рассмотрела 7 тысяч 777 дел о нарушениях Правил дорожного движения, из них 2 тысячи 43 постановления оставлены без изменений.

«Прекращено 5 тысяч 734 производства по делам о нарушениях по различным основаниям, в том числе 670 материалов — в отношении волонтеров», — заключили в ведомстве.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188162/
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