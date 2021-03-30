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Общество

21-летняя Алсу. NABU показали самого старого из ныне живущих барсов Кыргызстана

В NABU показали самого старого из ныне живущих снежных барсов Кыргызстана. По оценкам специалистов, Алсу 21 год. 18 лет назад зоозащитникам удалось спасти ее, тяжело пострадавшую от рук браконьеров, и взять под свое попечительство. Об этом 24.kg рассказала пресс-секретарь Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане Зарина Эсенбаева.

«В 2003 году ее поймали браконьеры и хотели контрабандой перевезти в московский цирк. Нарушителей задержали, барса изъяли. Из-за того, что Алсу попала в капкан к злоумышленникам, у нее была повреждена передняя конечность — отсутствовал кончик лапы. Сейчас Алсу уже привыкла к этому и передвигается без особых проблем», — рассказала Эсенбаева.

По ее словам, Алсу — первый долгожитель среди снежных барсов Кыргызстана. В дикой природе хищные кошки в среднем доживают до 12-15 лет.

«Нынешнее состояние Алсу соответствует ее почтенному возрасту — иногда у кошки наступает вялость, случаются кровотечения из носа, аппетит средний. Дожить до глубокой старости она смогла во многом благодаря грамотному уходу и бдительному ветеринарному контролю наших специалистов», — отметила пресс-секретарь Союза охраны природы.

Ветеринар NABU-Кыргызстан, кандидат ветеринарных наук Бакыт Ажыбеков рассказал о нынешнем состоянии Алсу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188158/
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