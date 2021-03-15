Россия и Кыргызстан обсудили совместные проекты в образовании

Министры образования Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев и просвещения России Сергей Кравцов обсудили вопросы кыргызско-российского сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе МОиН.

По ее данным, главы ведомств подписали протокол переговоров о сотрудничестве в создании совместной образовательной инфраструктуры в Кыргызстане, а также утвердили совместный План первоочередных действий.

В частности, стороны займутся разработкой типового проекта школ и технического задания на их строительство и оснащение, которые намерены представить уже к августу текущего года.

Министерство образования и науки предложило рассмотреть возможность строительства образовательных комплексов в формате школа + детский сад, а также строительства Республиканского центра дополнительного образования в Бишкеке.

На встрече также отмечено, что продолжится работа в рамках проекта «Российский учитель за рубежом» по дальнейшему привлечению волонтеров из РФ в школы нашей страны. «Кыргызстан берет на себя оплату за проезд, жилье, коммунальные услуги, медицинскую страховку и обеспечит выплату единовременного пособия на обустройство. Одновременно МОиН КР выразило заинтересованность в увеличении количества бюджетных мест на педагогические специальности в вузах России», — отметили в ведомстве.

В ходе переговоров обсуждались и другие форматы сотрудничества, в том числе организация курсов повышения квалификации для педагогов общеобразовательных школ по предметам естественно-научного и физико-математического направлений, а также по русскому языку как второму в соответствующих вузах России как в дистанционном, так и в реальном режиме с выдачей сертификатов российского образца.

Кроме того, предложено направлять педагогические десанты из числа профессорско-преподавательского состава ведущих педагогических вузов России в Кыргызстан, проводить практические семинары для повышения квалификации учителей и наладить постоянную связь по обмену опытом. Озвучено и предложение о рассмотрении возможности реализации пилотного проекта по прохождению педагогической практики лучшими выпускниками педагогических вузов Кыргызстана в школах России.