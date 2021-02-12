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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

В партии «Социал-демократы Кыргызстана» сменился председатель

В партии «Социал-демократы Кыргызстана», созданной сыновьями бывшего президента Алмазбека Атамбаева на базе развалившейся СДПК, сменился председатель. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель политорганизации Нурхан Жумабаева. 

По ее словам, главой партии избран Темирлан Султанбеков. Сеид Атамбаев добровольно сложил полномочия.

Уточняется, что политорганизация сегодня провела съезд и готовится баллотироваться в Бишкекский горкенеш. Пока в столичную ТИК подала уведомление только Партия зеленых. Отметим, срок подачи истекает 1 марта в 23.59.

11 апреля пройдут выборы в 448 местных кенешей. Из них 28 — городские и 420 — айыльные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183270/
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