В партии «Социал-демократы Кыргызстана» сменился председатель

По ее словам, главой партии избран Темирлан Султанбеков. Сеид Атамбаев добровольно сложил полномочия.

В партии «Социал-демократы Кыргызстана», созданной сыновьями бывшего президента Алмазбека Атамбаева на базе развалившейся СДПК, сменился председатель. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель политорганизации Нурхан Жумабаева.

Уточняется, что политорганизация сегодня провела съезд и готовится баллотироваться в Бишкекский горкенеш. Пока в столичную ТИК подала уведомление только Партия зеленых. Отметим, срок подачи истекает 1 марта в 23.59.

11 апреля пройдут выборы в 448 местных кенешей. Из них 28 — городские и 420 — айыльные.