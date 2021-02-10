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Общество

В Бишкеке задержали водителя, который сбил пятилетнего ребенка на переходе

В Бишкеке задержали водителя, который сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

По ее информации, ДТП произошло 7 февраля примерно в 11.30. Водитель автомашины Mercedes-Benz, двигаясь в северном направлении по улице 7 Апреля, сбил пятилетнего мальчика на переходе.

«С полученными телесными повреждениями ребенка доставили в больницу. Он жив. В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры установили и задержали 25-летнего мужчину. Позже его доставили в следственную службу ГУВД столицы для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство», — рассказали в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183021/
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