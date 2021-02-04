Журналисты проверили, правда ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов

Журналисты проверили, действительно ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов. Об этом сообщается на сайте Factcheck.kg.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что известный казахский певец Димаш Кудайберген происходит из казахского племени кыргыз.

Редакция Factcheck.kg решила выяснить подробности.

В интервью, записанном в 2013 году, певец говорит, что из племени кыргыз: «У нас, казахов, есть такое понятие, как уруу (племя). Мое племя — кыргыз».

Как оказалось, в официальной казахской историографии, а тем более в шежире родов (генеалогическая родословная у казахов), нет объяснений тому, каким образом в среде казахских родов появились кыргызы и почему они не входят в какое-либо родовое объединение.

По опросам на интернет-форумах представителями ру кыргыз выдвигается три версии появления их предков в Казахстане:

кыргызы Северного Приаралья — это остатки племен великого Кыргызского каганата;

кыргызов насильно переселили во времена хана Кенесары и Каратай султана (конец XVIII века);

вынужденная откочевка в казахские степи в связи с эпидемиями и болезнями на Тянь-Шане в конце XVIII века.

В газете «Актюбинский вестник» в 2013-м были опубликованы два материала, частично проливающие свет на появление кыргызов в Казахстане.

В статье «Кто они?» от 24 января краеведом из Актау Нураденом Кете поднимался вопрос о самоидентификации казахских кыргызов и их связях с Кыргызстаном.

В другой статье под названием «Алимовские кыргызы» от 11 июля ученый, этнограф, доктор исторических наук Рахим Бекназаров дает разъяснение о появлении этого племени в Актюбинской области.

«Кыргызы — действительно пришлое население региона, при этом, скорее всего, они прибыли в этот регион в первой половине XVIII века, может быть, именно в период расселения других кыргызских родов между кундровскими татарами, кочующими по Ахтубе, в низовьях Волги. И, что немаловажно, перекочевка их на территории расселения племенного объединения Алимулы произошла «мирным» путем, компактно, с согласия местных родов, что явилось важной причиной их быстрого, безболезненного включения в культуру казахов Северного Приаралья», — говорится в статье.

Редакции также удалось найти видеоролик «Кыргыз — не казах?» из цикла «Стереотипы по-казахски», в котором молодой человек объясняет, что он казах из ру кыргызов, и дает некоторую информацию о появлении кыргызов в Казахстане.

Исходя из всего перечисленного, фактчекеры пришли к выводу, что Димаш Кудайберген действительно является потомком кыргызов, которые по разным причинам осели в Казахстане в XVIII веке и ассимилировались с казахами.