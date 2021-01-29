16:59
USD 84.80
EUR 102.52
RUB 1.11
Общество

Застрявших в аэропорту Алматы кыргызстанцев вернут в Бишкек после полуночи

Застрявшие в аэропорту Алматы кыргызстанцы вернутся в Бишкек после полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Читайте по теме
Летевшие из Турции кыргызстанцы застряли в аэропорту Алматы

По ее данным, авиарейс по маршруту Стамбул — Бишкек сегодня утром из-за погодных условий не смог совершить посадку в международном аэропорту «Манас», поэтому его направили на запасной аэропорт в Алматы.

«Вылет авиарейса по маршруту Алматы — Бишкек запланирован на 00.45 30 января 2021 года. В авиакомпании отметили, что всем пассажирам, вылетающим этим рейсом в Бишкек, предоставили питание и гостиницу. Генеральное консульство Кыргызстана в Алматы отслеживает ситуацию и держит вопрос на контроле», — рассказали в ведомстве.

Ранее читатели 24.kg сообщали, что не могут вернуться домой из аэропорта в Алматы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181684/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Летевшие из Турции кыргызстанцы застряли в аэропорту Алматы
Цены на билеты. Кыргызстан просит Россию увеличить число регулярных авиарейсов
Возобновляются регулярные авиарейсы Бишкек — Исфана — Бишкек
12 часов без еды. Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Бишкек не могут вылететь
Из-за густого тумана в международном аэропорту «Ош» задерживают рейсы
Из-за отказа ребенка надеть маску семью сняли с рейса и внесли в черный список
Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила чартерные рейсы
Талант Мамытов предложил председателю Госдумы РФ увеличить количество авиарейсов
Билеты из Москвы в Бишкек подорожали в полтора раза
Россия и Казахстан восстанавливают авиасообщение: количество рейсов увеличивают
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Секретный особняк Эркина Мамбеталиева на&nbsp;Иссык-Куле нашли журналисты Секретный особняк Эркина Мамбеталиева на Иссык-Куле нашли журналисты
В&nbsp;Кыргызстан приехала супруга Жаныша Бакиева В Кыргызстан приехала супруга Жаныша Бакиева
Певица Анжелика и&nbsp;ее&nbsp;дочь в&nbsp;тяжелом состоянии. Девочке предстоит операция Певица Анжелика и ее дочь в тяжелом состоянии. Девочке предстоит операция
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в&nbsp;саммите&nbsp;G7 Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
29 января, пятница
16:51
Застрявших в аэропорту Алматы кыргызстанцев вернут в Бишкек после полуночи Застрявших в аэропорту Алматы кыргызстанцев вернут в Би...
16:36
Эльвира Сурабалдиева в Бишкекском СИЗО-1. Что она там делала
16:27
«Дорогие соотечественники». Произнести с первого раза — миссия невыполнима
16:12
Президент может избираться на два срока. Садыр Жапаров газете Financial Times
16:00
Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана