Застрявших в аэропорту Алматы кыргызстанцев вернут в Бишкек после полуночи

Застрявшие в аэропорту Алматы кыргызстанцы вернутся в Бишкек после полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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По ее данным, авиарейс по маршруту Стамбул — Бишкек сегодня утром из-за погодных условий не смог совершить посадку в международном аэропорту «Манас», поэтому его направили на запасной аэропорт в Алматы.

«Вылет авиарейса по маршруту Алматы — Бишкек запланирован на 00.45 30 января 2021 года. В авиакомпании отметили, что всем пассажирам, вылетающим этим рейсом в Бишкек, предоставили питание и гостиницу. Генеральное консульство Кыргызстана в Алматы отслеживает ситуацию и держит вопрос на контроле», — рассказали в ведомстве.

Ранее читатели 24.kg сообщали, что не могут вернуться домой из аэропорта в Алматы.