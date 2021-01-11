16:39
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество

Ушел из жизни ветеран спецслужб Кыргызстана, генерал-полковник Валерий Верчагин

В Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался бывший первый заместитель министра национальной безопасности, ветеран спецслужб Кыргызстана, генерал-полковник Валерий Верчагин. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«В органах национальной безопасности Кыргызстана Валерий Иванович проработал с 1972 по 2000 год. Начиная свой путь с должности оперуполномоченного КГБ Киргизской ССР, дослужился до первого заместителя министра национальной безопасности. Руководство, ветераны и личный состав ГКНБ выражают свои искренние соболезнования родным и близким генерал-полковника в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Генерал-полковник Валерий Иванович Верчагин

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179558/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Умер экс-министр здравоохранения Шайлообек Ниязов
Скончался депутат «легендарного парламента» Керимкул Карабаев
Скончался народный артист России Валентин Гафт
Скончался доктор философских наук, политолог Сергей Масаулов
Умер Жолдошбек Бузурманкулов — один из основателей пресс-службы МВД Кыргызстана
Скончался экс-президент Бишкекского машиностроительного завода Шайкидин Тыналиев
В Москве на 86-м году жизни умер артист Армен Джигарханян
Скончался известный ученый академик Дюшен Маматканов
Скончался писатель, соавтор Кыргызской энциклопедии Качкыналы Сыдыгалиев
Ушел из жизни известный мелодист-композитор Калыйбек Тагаев
Популярные новости
В Бишкеке открываются школы и детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса. Что ему инкриминируют Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Омурбек Бабанов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ
Бизнес
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
11 января, понедельник
16:33
Наблюдатели ОБСЕ считают, что выборы президента были хорошо организованы Наблюдатели ОБСЕ считают, что выборы президента были хо...
16:29
Ушел из жизни ветеран спецслужб Кыргызстана, генерал-полковник Валерий Верчагин
16:08
Электронное билетирование. Бишкекчане приобрели около 140 тысяч синих карт
15:51
Читатели The New York Times выбрали Кыргызстан лучшим местом для туризма
15:31
Министерство образования и науки возвращает учителям квалификационные категории