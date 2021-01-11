Ушел из жизни ветеран спецслужб Кыргызстана, генерал-полковник Валерий Верчагин

В Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался бывший первый заместитель министра национальной безопасности, ветеран спецслужб Кыргызстана, генерал-полковник Валерий Верчагин. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«В органах национальной безопасности Кыргызстана Валерий Иванович проработал с 1972 по 2000 год. Начиная свой путь с должности оперуполномоченного КГБ Киргизской ССР, дослужился до первого заместителя министра национальной безопасности. Руководство, ветераны и личный состав ГКНБ выражают свои искренние соболезнования родным и близким генерал-полковника в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.