Журналист Дайырбек Орунбеков стал советником главы аэропорта «Манас»

Журналист Дайырбек Орунбеков назначен советником председателя ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбека Сыдыкова. Об этом 24.kg сообщили в организации.

Уточняется, что распоряжение подписано в конце декабря. Сам Бактыбек Сыдыков — депутат Жогорку Кенеша шестого созыва от партии «Республика — Ата Журт». Ранее он уже руководил «Манасом». С 2007 по 2010 год был председателем правления ОАО «МАМ». На выборах-2020 в парламент, итоги которых ЦИК признала недействительными, баллотировался по списку партии «Мекеним Кыргызстан». Дайырбек Орунбеков работал в штабе этой политорганизации.

Напомним, что Дайырбек Орунбеков был первым журналистом, к которому Генеральная прокуратура подала иск о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева, потребовав с него 2 миллиона сомов. Дайырбек Орунбеков тяжбу проиграл во всех инстанциях. В отношении него возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда. Однако в марте 2017-го к журналисту применили амнистию.