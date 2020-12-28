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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Фариду Ниязову продлили меру пресечения

Экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, судебная коллегия Бишкекского горсуда оставила бывшего чиновника в СИЗО-1 до 10 февраля 2021 года.

«Мы просили освободить его из-под стражи. Приглашенный из МВД следователь сообщил суду, что по уголовному делу не готовы заключения экспертиз и за два месяца они не успели провести расследование. Каких-либо конкретных, фактических обстоятельств, указывающих на то, что он может скрыться от следствия, воспрепятствовать ходу следствия или совершить новое преступление, не предоставил. Прокурор просил судебную коллегию отказать в удовлетворении нашей жалобы, поскольку считает, что изменить меру пресечения можно, только если у подозреваемого обнаружат тяжелое заболевание», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, что Фариду Ниязову предъявлено несколько обвинений по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2020 года. Кроме того, он фигурирует в уголовном деле по беспорядкам в Бишкеке после выборов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178288/
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