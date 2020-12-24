Объект, похожий на метеорит, упавший в Китае, может весить 10 тонн

Упавший в китайской провинции Цинхай объект, похожий на метеорит, мог быть радиусом до 1 метра и массой около 10 тонн. Об этом пишет «РИА Новости».

Отмечается, что вчера сейсмологический центр Китая сообщил, что в 07.25 по местному времени зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай. Подробной информации о нем не было.

«Свечение отмечалось довольно долго, около 30 секунд. Падение было не вертикальным, а под пологим углом вдоль горизонта. При вертикальном падении объект прошел бы всю атмосферу за три секунды. Скорее всего, его найдут. Если падение метеорита снимается с нескольких точек, можно восстановить траекторию и таким образом примерно определить место падения», — рассказал профессор университета Кенхи (Корея) Евгений Зубко.