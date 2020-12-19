Представитель ЮНИСЕФ в КР. Дети заслуживают этического освещения в СМИ

Председатель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм призвала журналистов быть более корректными и осторожными при освещении тем, касающихся насилия над детьми. Об этом она рассказала в своем официальном обращении к представителям СМИ.

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Она поблагодарила всех, кто освещал судебный процесс по делу об изнасиловании 13-летней девочки, в ходе которого двое обвиняемых были оправданы, а третий был осужден по более легкой статье, и подчеркнула важность разъяснительной работы о срочной необходимости в Кыргызстане создать безопасную среду для каждой девочки и каждой женщины.

Не только власти должны играть важную роль в защите детей от насилия, уделяя особое внимание сексуальным надругательствам и эксплуатации, но и средства массовой информации являются ключевыми участниками этого процесса.

Кристин Жольм выразила обеспокоенность тем, что для освещения этой новости многие средства массовой информации в Кыргызстане раскрывали частную информацию, связанную с девочкой, подвергая ее и ее семью дополнительному давлению и нанося ей вред. И призвала СМИ освещать эту историю правильно, принимая во внимание руководящий принцип: наилучшие интересы ребенка.