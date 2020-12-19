12:50
USD 80.70
EUR 98.94
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Представитель ЮНИСЕФ в КР. Дети заслуживают этического освещения в СМИ

Председатель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм призвала журналистов быть более корректными и осторожными при освещении тем, касающихся насилия над детьми. Об этом она рассказала в своем официальном обращении к представителям СМИ.

Читайте по теме
В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали

Она поблагодарила всех, кто освещал судебный процесс по делу об изнасиловании 13-летней девочки, в ходе которого двое обвиняемых были оправданы, а третий был осужден по более легкой статье, и подчеркнула важность разъяснительной работы о срочной необходимости в Кыргызстане создать безопасную среду для каждой девочки и каждой женщины.

Не только власти должны играть важную роль в защите детей от насилия, уделяя особое внимание сексуальным надругательствам и эксплуатации, но и средства массовой информации являются ключевыми участниками этого процесса.

Кристин Жольм выразила обеспокоенность тем, что для освещения этой новости многие средства массовой информации в Кыргызстане раскрывали частную информацию, связанную с девочкой, подвергая ее и ее семью дополнительному давлению и нанося ей вред. И призвала СМИ освещать эту историю правильно, принимая во внимание руководящий принцип: наилучшие интересы ребенка.

Думайте, действуйте и освещайте так, как если бы это был ваш собственный ребенок. В этой ситуации и в других уважайте право детей на исцеление и выздоровление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177259/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Еще один педофил. Отчим на протяжении двух лет насиловал 15-летнюю падчерицу
Избиение Рамазана. В Минтруда рассказали, какая помощь оказывается мальчику
Изнасилование 13-летней девочки. Дело находится на контроле аппарата омбудсмена
Избиение Рамазана. Сотрудников ОВД Сокулукского района наказали
Избиение Рамазана. Адвокат ребенка написал заявление на следователей
ЮНИСЕФ: В ходе борьбы с пандемией COVID-19 богатые страны забыли о детях
Главное — не молчать. Как защитить себя от семейного насилия?
Минсоцразвития опровергает, что мать избитого мальчика отказалась от него
Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка
В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали
Популярные новости
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Мясо в&nbsp;два раза дешевле. В&nbsp;Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции Мясо в два раза дешевле. В Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции
В&nbsp;ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об&nbsp;этнической принадлежности В ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности
Земельные участки Максима Бакиева. Тайырбек Сарпашев рассказал об&nbsp;уголовном деле Земельные участки Максима Бакиева. Тайырбек Сарпашев рассказал об уголовном деле
Бизнес
Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и&nbsp;сберечь свое время Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время
Первые участники акции в&nbsp;O!Store получают свои гарантированные подарки! Первые участники акции в O!Store получают свои гарантированные подарки!
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Акция &laquo;22&nbsp;процента по&nbsp;кредитной карте&raquo; продлена до&nbsp;конца января «Бакай Банк»: Акция «22 процента по кредитной карте» продлена до конца января
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
19 декабря, суббота
12:43
Представитель ЮНИСЕФ в КР. Дети заслуживают этического освещения в СМИ Представитель ЮНИСЕФ в КР. Дети заслуживают этического...
12:18
В Бишкеке пропали двое маленьких детей. Их нашли у родной бабушки
12:02
В Бишкеке горит оружейный магазин
12:00
Необычный и удивительный Бишкек в картинах Эмиля Насритдинова
11:56
Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты в избирательном бюллетене