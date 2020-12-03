События в Кой-Таше. Канату Сагымбаеву предлагали бежать из страны, он отказался

Замир Жоошев предлагал Канату Сагымбаеву уехать из Кыргызстана, пока тот был свидетелем по делу о кой-ташских событиях. Об этом адвокат сообщил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.

«Кто-то считает, что мои подзащитные Канат Сагымбаев и Фарид Ниязов могут скрыться, если освободить их под домашний арест. Но я уверяю, что это беспочвенные обвинения. Тот же Сагымбаев не стал уезжать из Кыргызстана, будучи еще свидетелем по кой-ташскому делу. Я предлагал ему это сделать, но он отказался, считая себя невиновным. Любого можно обвинить в том, что он попытается скрыться от суда, но для этого нужны убедительные доводы, которых нет», — сказал он.

Напомним, в рамках возбужденного следственной группой МВД уголовного дела по факту организации массовых беспорядков были задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канатбек Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также Фарид Ниязов.