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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

События в Кой-Таше. Канату Сагымбаеву предлагали бежать из страны, он отказался

Замир Жоошев предлагал Канату Сагымбаеву уехать из Кыргызстана, пока тот был свидетелем по делу о кой-ташских событиях. Об этом адвокат сообщил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.

«Кто-то считает, что мои подзащитные Канат Сагымбаев и Фарид Ниязов могут скрыться, если освободить их под домашний арест. Но я уверяю, что это беспочвенные обвинения. Тот же Сагымбаев не стал уезжать из Кыргызстана, будучи еще свидетелем по кой-ташскому делу. Я предлагал ему это сделать, но он отказался, считая себя невиновным. Любого можно обвинить в том, что он попытается скрыться от суда, но для этого нужны убедительные доводы, которых нет», — сказал он.

Напомним, в рамках возбужденного следственной группой МВД уголовного дела по факту организации массовых беспорядков были задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канатбек Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также Фарид Ниязов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175352/
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