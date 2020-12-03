11:58
USD 84.80
EUR 102.17
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Фарида Ниязова и Каната Сагымбаева адвокат просит отпустить под домашний арест

Фарид Ниязов и Канат Сагымбаев не совершили ничего такого, чтобы их можно было содержать под стражей в Бишкекском СИЗО-1. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил адвокат обвиняемых Замир Жоошев.

«Я напомню, что Канат Сагымбаев и Фарид Ниязов подозреваются в организации давления на судью. Якобы утром 6 октября они организовали визит 30-40 сторонников Алмазбека Атамбаева к дому судьи, который рассматривал дело по кой-ташским событиям, чтобы вынудить его изменить меру пресечения для подсудимых. Но я уверяю вас, что они не могли организовать давление на судью, так как сами находились под арестом и без связи. Они также обвиняются в организации беспорядков и массовой драке в столице на площади Ала-Тоо, имевших место 9 октября. Однако в тот день Фарид Ниязов не выступал перед митингующими. Выступал лишь Канат Сагымбаев, который, напротив, призывал воздержаться от правокаций», — рассказал он.

По словам адвоката, судом при рассмотрении этого дела для его подзащитных была избрана избыточная мера пресечения.

«Я считаю, что меру пресечения для них нужно изменить на содержание под домашним арестом, так как они ни разу не предпринимали попыток скрыться от следствия и суда, или повлиять на ход расследования. Сегодня в Кыргызстане даже фигурантов по коррупционным делам берут под домашний арест», — сказал Замир Жоошев.

Он также обратился к генеральному прокурору с просьбой об изменении меры пресечения его подзащитным, выразив надежду на то, что гособвинение услышит и примет его доводы.

Напомним, что в рамках возбужденного следственной группой МВД уголовного дела по факту организации массовых беспорядков были задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также Фарид Ниязов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175346/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
События в Кой-Таше. Канату Сагымбаеву предлагали бежать из страны, он отказался
В Бишкеке задержан мошенник, обещавший трудоустройство в китайской фирме
Задержан директор государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктар Маматов
В Бишкеке задержана группа карманников, орудовавшая в столичных маршрутках
Внимание, розыск! Милиция уже полгода ищет 61-летнего Сайдали Сулайманова
В Бишкеке задержан рецидивист, ограбивший жителей новостройки
Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину
Вербовка кыргызстанцев. Милиция только приступила к проверке всех обстоятельств
Водитель совершил наезд на велосипедиста. Милиция просит опознать погибшего
По факту вербовки кыргызстанцев на нелегальную работу в Турции начата проверка
Популярные новости
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Освобождение Батукаева. На&nbsp;митинге около Верховного суда произошла драка Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Бизнес
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
Боли в&nbsp;животе у&nbsp;новорожденных&nbsp;&mdash; причина бессонных ночей родителей Боли в животе у новорожденных — причина бессонных ночей родителей
MegaCom и&nbsp;Министерство здравоохранения&nbsp;КР подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
3 декабря, четверг
11:56
Житель Иссык-Куля пытался откупиться от уголовного дела за 250 тысяч сомов Житель Иссык-Куля пытался откупиться от уголовного дела...
11:55
Акылбек Жапаров предлагает убрать надбавки к пенсиям силовикам
11:43
События в Кой-Таше. Канату Сагымбаеву предлагали бежать из страны, он отказался
11:40
Выборы президента. 14 кандидатов внесли избирательный залог
11:39
Депутат предложил присвоить ОшГУ имя экс-министра образования Каныбека Исакова