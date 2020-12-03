Фарида Ниязова и Каната Сагымбаева адвокат просит отпустить под домашний арест

Фарид Ниязов и Канат Сагымбаев не совершили ничего такого, чтобы их можно было содержать под стражей в Бишкекском СИЗО-1. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил адвокат обвиняемых Замир Жоошев.

«Я напомню, что Канат Сагымбаев и Фарид Ниязов подозреваются в организации давления на судью. Якобы утром 6 октября они организовали визит 30-40 сторонников Алмазбека Атамбаева к дому судьи, который рассматривал дело по кой-ташским событиям, чтобы вынудить его изменить меру пресечения для подсудимых. Но я уверяю вас, что они не могли организовать давление на судью, так как сами находились под арестом и без связи. Они также обвиняются в организации беспорядков и массовой драке в столице на площади Ала-Тоо, имевших место 9 октября. Однако в тот день Фарид Ниязов не выступал перед митингующими. Выступал лишь Канат Сагымбаев, который, напротив, призывал воздержаться от правокаций», — рассказал он.

По словам адвоката, судом при рассмотрении этого дела для его подзащитных была избрана избыточная мера пресечения.

«Я считаю, что меру пресечения для них нужно изменить на содержание под домашним арестом, так как они ни разу не предпринимали попыток скрыться от следствия и суда, или повлиять на ход расследования. Сегодня в Кыргызстане даже фигурантов по коррупционным делам берут под домашний арест», — сказал Замир Жоошев.

Он также обратился к генеральному прокурору с просьбой об изменении меры пресечения его подзащитным, выразив надежду на то, что гособвинение услышит и примет его доводы.

Напомним, что в рамках возбужденного следственной группой МВД уголовного дела по факту организации массовых беспорядков были задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также Фарид Ниязов.