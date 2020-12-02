Заседание Конституционной палаты. Заключение Венецианской комиссии надо учесть

Сегодня Конституционная палата рассматривает обращение лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой и юристов Таалайбека Усубалиева и Нурбека Касымбекова по решению Жогорку Кенеша от 22 октября о переносе повторных выборов в парламент.

Представитель аппарата президента Таштемир Абазов признал, что заключение экспертов Венецианской комиссии носит рекомендательный характер, но учесть его следует.

Отвечая на вопросы истцов, он также заявил, что следует воздержаться от утверждения, что решение о переносе выборов в ЖК было принято с нарушениями.

Таштемир Абазов также напомнил, что кампания в парламент не отменена. Она перенесена. Он считает, что это правильно, поскольку нестабильны эпидемиологическая и политическая ситуации. Однако ответить, почему тогда проводятся выборы президента и, вероятно, будет референдум, четкого ответа не дал.

«Но по выборам президента скажу так: сейчас в Кыргызстане нет избранного всенародно главы государства», — сказал Таштемир Абазов.

Отметим, что предметом обращения юристов являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельствами непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.