Агитационный баннер с изображением Садыра Жапарова сняли

Баннер с изображением выдвинутого кандидата в президенты Садыра Жапарова в селе Кароол Узгенского района снят с рекламного щита. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК со ссылкой на председателя Узгенской территориальной избирательной комиссии.

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«По данному факту был составлен акт. Правоохранительные органы установили гражданина КР В.Р., 1957 года рождения, допустившего данное нарушение», — отметили в Центризбиркоме.

Узгенская ТИК рассмотрит ответственность гражданина в соответствии с Кодексом о нарушениях на своем заседании завтра, 20 ноября.

В ЦИК напомнили, что агитационный период начинается с 15 декабря этого года и в настоящее время любая агитация запрещена.

«Кодексом о нарушениях и конституционным законом предусмотрена ответственность за несоблюдение правил и сроков ведения агитации», — добавили в ведомстве.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже трое — Бакыт Бакетаев, Жыпаркул Тургуналиев и Карагач Исмаилова — отозвали свои заявления.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.