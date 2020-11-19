19:44
USD 84.77
EUR 100.69
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Агитационный баннер с изображением Садыра Жапарова сняли

Баннер с изображением выдвинутого кандидата в президенты Садыра Жапарова в селе Кароол Узгенского района снят с рекламного щита. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК со ссылкой на председателя Узгенской территориальной избирательной комиссии.

Читайте по теме
На трассе Бишкек — Ош висит агитационный баннер с фотографией Садыра Жапарова

«По данному факту был составлен акт. Правоохранительные органы установили гражданина КР В.Р., 1957 года рождения, допустившего данное нарушение», — отметили в Центризбиркоме.

Узгенская ТИК рассмотрит ответственность гражданина в соответствии с Кодексом о нарушениях на своем заседании завтра, 20 ноября.

В ЦИК напомнили, что агитационный период начинается с 15 декабря этого года и в настоящее время любая агитация запрещена.

«Кодексом о нарушениях и конституционным законом предусмотрена ответственность за несоблюдение правил и сроков ведения агитации», — добавили в ведомстве.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже трое — Бакыт Бакетаев, Жыпаркул Тургуналиев и Карагач Исмаилова — отозвали свои заявления.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173755/
просмотров: 361
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. ЦИК вернула документы 12 кандидатам
Выборы президента. Три кандидата получили справки о несоответствии
Выборы президента. Токтайым Уметалиева обратилась в ЦИК
Чиновник обещает не использовать админресурс на выборах, но не знает как
Правительство обещает провести первые честные выборы в истории Кыргызстана
Выборы президента. ЦИК утвердила уполномоченных кандидатов в президенты
Выборы президента. Еще одно заявление об участии отозвано из ЦИК
Стала известна дата проведения референдума по изменению Конституции Кыргызстана
Выборы президента. У 11 кандидатов из 63 нет сертификата о сдаче Кыргызтеста
Выборы президента. ЦИК уточняет, кто должен сдавать финансовый отчет
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке закрыли 25&nbsp;маршрутных линий. Водители увольняются В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Бизнес
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
Онлайн-кредит без справок и&nbsp;поручителей в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10&nbsp;тысяч тест-наборов ПЦР Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
19 ноября, четверг
19:42
В Кыргызстане определят лучшего школьного повара В Кыргызстане определят лучшего школьного повара
19:31
ЦИК назначила повторные выборы мэра Джалал-Абада
19:25
Школы, кафе и общественные бани в Джалал-Абаде возобновили работу
19:17
Агитационный баннер с изображением Садыра Жапарова сняли
19:13
Выборы президента. ЦИК вернула документы 12 кандидатам