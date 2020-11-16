Мэрия Бишкека начала внутренний аудит по строительству парка «Балалык»

Управление капитального строительства мэрии Бишкека создало комиссию по проведению служебного расследования и внутреннего аудита строительства парка «Балалык». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, благоустройство нового парка началось в 2019 году, тендер на выполнение проектных работ (ПИР) проведен в апреле 2019-го. Конкурс выиграла компания «Градстройресурс», заключен договор на сумму 885 тысяч 844 сома.

Тендер на проведение строительно-монтажных работ (СМР) проведен в ноябре 2019 года. По результатам заключен договор со стройкомпанией «Ак Ниет Курулуш» на сумму 74 миллиона 719 тысяч 596 сомов.

На 16 ноября освоено около 50,1 миллиона сомов, строительство завершено на 65-70 процентов. Проведены земляные работы и выполнена картограмма участка, проложены инженерные сети (электроснабжение, водоснабжение, канализация и видеонаблюдение), проведена закладка бетона для трех фонтанов, насосных станций, завершено строительство общественных туалетов.

Сейчас идут работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев (основание) для покрытия брусчатки, оснований для тротуарных дорожек, бордюров, ирригационных лотков и брусчатки. Началась облицовка входной арки гранитным мрамором.

В мэрии отметили, что со стороны управления капитального строительства столичной мэрии ведется постоянный технический и авторский надзор (компания «Градстройресурс») за строительством нового парка «Балалык». В случае выявления нарушений принимаются решения об их моментальном устранении.

Напомним, ранее прокуратура Бишкека выявила нарушения закона во время тендера на строительно-монтажные работы в парке «Балалык».