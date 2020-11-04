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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Курманкул Зулушев рассказал о процессе экстрадиции сестры и. о. президента

Генпрокуратура не направляла повторного запроса об экстрадиции сестры исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова Райкуль Жапаровой. Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, запрос об экстрадиции был направлен в Польшу в июне этого года. Сейчас надзорный орган ждет ответа от польской стороны.

Напомним, что сестра Садыра Жапарова и глава «Инвестбанка «Иссык-Куль» Райкуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы за отмывание незаконных доходов. Потерпевшие сообщили, что накануне приговора она сбежала из страны. Позже стало известно, что Жапарова попросила политического убежища в Польше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171885/
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