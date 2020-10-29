Посылка с головой собаки. В Бишкеке милиция начала досудебное производство

Факт посылки с отрезанной головой собаки активистке Эльвире Ниязбековой зарегистрирован в ЕРПП. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

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Уточняется, что 27 октября Эльвира Ниязбекова обратилась в ОВД Нарына с заявлением, где просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые отправили ей коробку, где находилась отрезанная голова собаки неизвестной породы.

«29 октября собранный материал поступил из ОВД города Нарына в УВД Ленинского района Бишкека. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Жестокое обращение с животными» Кодекса о проступках. Проводятся следственные действия в рамках досудебного производства», — отметили в УВД Ленинского района.