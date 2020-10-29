16:48
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Общество

Посылка с головой собаки. В Бишкеке милиция начала досудебное производство

Факт посылки с отрезанной головой собаки активистке Эльвире Ниязбековой зарегистрирован в ЕРПП. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Читайте по теме
В Нарыне гражданской активистке отправили отрезанную голову собаки

Уточняется, что 27 октября Эльвира Ниязбекова обратилась в ОВД Нарына с заявлением, где просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые отправили ей коробку, где находилась отрезанная голова собаки неизвестной породы.

«29 октября собранный материал поступил из ОВД города Нарына в УВД Ленинского района Бишкека. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Жестокое обращение с животными» Кодекса о проступках. Проводятся следственные действия в рамках досудебного производства», — отметили в УВД Ленинского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171277/
просмотров: 554
Версия для печати
Материалы по теме
После очередного переворота свобода слова в Кыргызстане снова под угрозой
Угрожал женщине травматическим оружием. В Бишкеке задержали подозреваемого
Бишкекчанка спасла собаку из корейского ресторана. Повар требует ее вернуть
Жанар Акаев заявил, что его семье угрожают неизвестные люди
Угрожал убийством. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении
Это ложь. Урмат Самаев ответил на заявление Аиды Касымалиевой
Журналисту «Азаттыка» угрожали во время митинга у здания Дома правительства
В Караколе мужчина угрожал ножом и насиловал девушек. Его задержали
Забавная погоня петуха за собакой попала на видео
В Санкт-Петербурге кыргызстанку избили и уволили с работы. Ей угрожают
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Жапаров ответил на&nbsp;заявление главы Совбеза о&nbsp;том, что задержание Матраимова шоу Жапаров ответил на заявление главы Совбеза о том, что задержание Матраимова шоу
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
29 октября, четверг
16:46
Выборы президента. Кандидаты должны внести залог размером 1 миллион сомов Выборы президента. Кандидаты должны внести залог размер...
16:38
Разработать, предложить, обеспечить. Садыр Жапаров раздал поручения министрам
16:35
Министр образования предложил открыть школы со второй четверти
16:25
Через час все наладим. Балбак Тулобаев о ситуации на ТЭЦ Бишкека
16:23
Как вывести вузы из черного списка обсудил министр образования и посол Пакистана