Это превышение полномочий. Омбудсмен отреагировал на допрос членов ЦИК

Институт омбудсмена отреагировал на вызов в милицию на допрос членов Центризбиркома.

Акыйкатчи Токон Мамытов напомнил, что все государственные, а тем более правоохранительные органы республики должны осуществлять свою работу строго в рамках закона и в пределах своих полномочий.

«Малейшее превышение или ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей кем-либо из сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана может привести к негативным и даже сложно поправимым последствиям. Особенно сейчас, когда в нашей республике только-только начали устанавливаться мир, согласие и стабильность», — отметил Токон Мамытов.

Читайте по теме МВД: Членов ЦИК вызывали в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках

Омбудсмен добавил, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов — это конституционный орган, деятельность которого четко и ясно прописана в Конституции. Уголовное дело в отношении членов Центризбиркома может быть возбуждено только генеральным прокурором.

«Член Центральной избирательной комиссии не может преследоваться за свое мнение, предложение по тому или иному вопросу. Воздействие на члена и сотрудников аппарата ЦИК с целью воспрепятствования исполнению ими своих полномочий и служебных обязанностей либо принятия решения в чью-либо пользу, насильственные действия, оскорбления, а равно клевета, распространение искаженной информации о выполнении ими полномочий и служебных обязанностей влекут ответственность, установленную законом», — считает Токон Мамытов.

Ситуация, ход и методы ее разрешения со стороны МВД должны стать предметом безотлагательного рассмотрения и контроля со стороны Генеральной прокуратуры. Токон Мамытов

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.