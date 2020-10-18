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Общество

Кыргызстан оказался среди лидеров в рейтинге сокращения интернет-свободы

Кыргызстан оказался среди лидеров по темпам спада за год и за пять лет (минус 5 пунктов из 100 за год и минус 9 за пять лет) по темпам сокращения интернет-свободы в мире. Об этом говорится в отчете Freedom House.
 
Наша страна в антирейтинге свобод находится вместе с Мьянмой, Венесуэлой, Индией, Филиппинами, Эквадором, Нигерией и Египтом.
 
В отчете под названием «Цифровая тень пандемии» говорится, что правительства во всем мире используют глобальную пандемию, как возможность ужесточить контроль над информационными потоками, ускоряя десятилетнее падение свободы интернета.
 
В ежегодном докладе «Свобода в сети» выделяются три заметные тенденции:
  • политические лидеры используют пандемию в качестве предлога для ограничения доступа к информации;
  • власти ссылаются на COVID-19, чтобы оправдать расширение полномочий по надзору и развертывание новых технологий, которые когда-то считались слишком навязчивыми;
  • трансформация замедленного «расщепления» интернета в тотальную гонку к «кибер-суверенитету», когда каждое правительство навязывает свои собственные правила интернета таким образом, что ограничивает поток информации через национальные границы.
Страны с наибольшими достижениями в своем интернете показателей свободы включают Судан, Украину и Зимбабве, в то время как в Индии, Кыргызстане и Мьянме наблюдалось наибольшее снижение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169760/
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