Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 16 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День уменьшился до 11 часов.

В столице с 22.00 до 5.00 действует комендантский час.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 24в, жилмассив «Мурас-Ордо»;

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кулмурзаева, Чар, Молдокулова);

9.30-12.00 — микрорайон «Достук» (улицы Профсоюзная, Месароша, Кайназаровой);

9.30-13.00 — отрезки улиц Щербакова, Орозбекова, переулки Изюмский, Мариупольский;

9.30-15.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Бештектир-1, Бештектир-2, Улук-Тоо, Кок-Талаа);

9.30-14.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (северо-восточная часть улиц 5-7-й);

9.30-18.00 — улицы Абдрахманова, 105 (корпуса 1-3), 119; Боконбаева, 63, Усенбаева, 26, отрезки улиц Профессора Зимы, Баялинова, Ташкентской, жилмассивы «Алтын-Бешик» (улицы Жаз, Козу-Баглан), «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-54);

9.30-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (7-я, 8-я улицы);

9.30-14.00 — жилмассив «Энесай» (2-4-я улицы);

12.00-17.00 — жилмассив «Касым» (улицы Билим, Кубаныч, Маданият, Ынтымак, переулок Ильменский);

13.00-17.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Карпатской, Курманалиева, Болотной, Лермонтова, Дубосековской, Набережной, переулок Заравшанский, 7-й микрорайон, 26-28, Жукеева-Пудовкина, 150.

У кого намечается той

Памирбек Асанов

Родился 16 октября 1964 года в селе Полтавка Чуйской области. Заместитель министра внутренних дел КР.

Тазабек Икрамов

Родился 16 октября 1974 года в селе Кызыл-Сенир Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс».

Памятные даты

Всемирный день продовольствия

Фото из интернета

Провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций.

Главная цель — повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в мире. А еще сегодняшняя дата — это повод задуматься над тем, что сделано и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы — избавления человечества от голода, недоедания и нищеты.

16 октября 1945 года образована Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН.

Всемирный день хлеба

Фото из интернета

Выбор даты обусловлен также к образованию FAO. Учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Всемирный день хлеба — это не только повод рассказать о проблеме голода на планете, но и профессиональный праздник работников данной отрасли и, конечно же, дань уважения продукту, когда чествуют и всех профессионалов, связанных с производством хлеба.

Всемирный день анестезии

Фото из интернета

Всемирный день анестезии традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины.

День шефа

Фото из интернета

Профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.

В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962 году этот праздник официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером.

Традицию празднования Дня шефа поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру.

В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия. Что это работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей.

Люди, которые меняли мир

Умер политический деятель Кыргызстана Аманбек Карыпкулов