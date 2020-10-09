На площадь Ала-Тоо прибыли волонтеры Красного Полумесяца. Они будут оказывать помощь пострадавшим.

Ранее, напомним, сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова закидали камнями и бутылками прибывшие со Старой площади Бишкека сторонники экс-депутата Садыра Жапарова. По предварительным данным, есть пострадавшие.

В Центре экстренной медицины Бишкека 24.kg сообщили, что вызовы пока не поступали, но бригады готовы к работе.

Напомним, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова, с сегодняшнего дня в столице вводится режим чрезвычайного положения. Однако введение режима ЧП должен утвердить парламент. Без решения депутатов указ не может считаться вступившим в законную силу.

Сегодня в Бишкеке проходят митинги разных политических сил. На Старой площади митингуют сторонники Садыра Жапарова, на площадь Ала-Тоо подошли партии, выдвинувшие Омурбека Бабанова на пост главы кабмина, и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.