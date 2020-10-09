Сторонники Атамбаева и Бабанова отошли в сторону «Белого дома»

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли в сторону «Белого дома». Пришедшие на площадь Ала-Тоо сторонники экс-депутата Садыра Жапарова закидали пришедших на Ала-Тоо камнями и бутылками.

Милиции на площади нет. Напомним, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова, с сегодняшнего дня в столице вводится режим чрезвычайного положения.

Сегодня в Бишкеке проходят митинги разных политических сил. На Старой площади митингуют сторонники Садыра Жапарова, на площадь Ала-Тоо подошли партии, выдвинувшие Омурбека Бабанова на пост главы кабмина, и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.