11:54
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Политические партии собирают людей на митинг на площади Ала-Тоо

«Сегодня мы выйдем на площадь Ала-Тоо с мирным митингом», — заявил журналистам лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов.

По его словам, люди будут собираться возле торгового центра «Технопарк», здания «Форума» и Театра оперы и балета. Молодежное крыло начнет марш против ОПГ с железнодорожного вокзала.

«Не надо никому демонстрировать силу: у меня такие сторонники или такие сторонники. У всех есть сторонники. Сила в правде. Сторонников больше, у кого правда. Нам всем надо быть вместе. Сейчас мы собираем своих людей. Мы придем на площадь и проведем мирный митинг. С нашей стороны ни одной провокации не будет. Но мы никогда не отступимся от правды», — подчеркнул Омурбек Бабанов.

Четыре партии сегодня выдвинули Омурбека Бабанова на должность премьер-министра Кыргызстана. На нее претендует также Садыр Жапаров, который считает, что депутаты уже одобрили его кандидатуру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168450/
просмотров: 500
Версия для печати
Материалы по теме
На Старой площади продолжают собираться сторонники Садыра Жапарова
События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнесмены и инвесторы крайне обеспокоены безопасностью своих объектов и активов
Сторонники Садыра Жапарова требуют отставки Омурбека Суваналиева
Супермаркеты Бишкека перестали продавать алкоголь вечером
Сторонники Садыра Жапарова не хотят уходить со Старой площади до его назначения
В Бишкеке сторонники Садыра Жапарова пытаются прорваться в Дом правительства
На Старой площади собралось около 800 человек. Ожидают выхода Садыра Жапарова
Профсоюзы горнорудки просят не допускать рейдерских захватов предприятий
Бизнес готов выступить посредником для стабилизации ситуации в стране
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
9 октября, пятница
11:50
На Старой площади продолжают собираться сторонники Садыра Жапарова На Старой площади продолжают собираться сторонники Сады...
11:48
Политические партии собирают людей на митинг на площади Ала-Тоо
11:47
В Кара-Суйском районе требуют передать государству грузовую компанию «Абу-Сахий»
11:46
В городе Ош откроют дополнительные пункты обсервации и изоляции
11:41
Жогорку Кенеш должен сегодня собраться на сессию, считают бывшие спикеры