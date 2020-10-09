Политические партии собирают людей на митинг на площади Ала-Тоо

«Сегодня мы выйдем на площадь Ала-Тоо с мирным митингом», — заявил журналистам лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов.

По его словам, люди будут собираться возле торгового центра «Технопарк», здания «Форума» и Театра оперы и балета. Молодежное крыло начнет марш против ОПГ с железнодорожного вокзала.

«Не надо никому демонстрировать силу: у меня такие сторонники или такие сторонники. У всех есть сторонники. Сила в правде. Сторонников больше, у кого правда. Нам всем надо быть вместе. Сейчас мы собираем своих людей. Мы придем на площадь и проведем мирный митинг. С нашей стороны ни одной провокации не будет. Но мы никогда не отступимся от правды», — подчеркнул Омурбек Бабанов.

Четыре партии сегодня выдвинули Омурбека Бабанова на должность премьер-министра Кыргызстана. На нее претендует также Садыр Жапаров, который считает, что депутаты уже одобрили его кандидатуру.