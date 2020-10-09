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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Вводят в заблуждение. Садыр Жапаров не был оправдан Верховным судом

Назначивший сам себя на должность премьер-министра Садыр Жапаров не был оправдан Верховным судом. В распоряжение редакции 24.kg передали постановление высшей судебной инстанции страны от 6 октября 2020 года.

6 октября 2020 года Верховный суд действительно рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Шарабедина Токтосунова о пересмотре уголовного дела в отношении Садыра Жапарова по вновь открывшимся обстоятельствам.

Оправдательный приговор Садыру Жапарову не выносился. Верховный суд постановил отправить дело на новое рассмотрение, отменив предыдущие решения.

В решении высшей инстанции от 6 октября 2020 года говорится, что досудебное производство направлено в Генпрокуратуру.

Сам желающий стать главой правительства Жапаров рассказывает, что оправдан судом, что не соответствует действительности.

Садыр Жапаров отбывал наказание в колонии. Суды всех инстанций приговорили его к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР. Освободили после беспорядков в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168407/
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