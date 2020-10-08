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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Оше закончился митинг: город под контролем милиции

В Оше митингующие разошлись. Город под контролем милиции. Об этом сообщили в пресс-службе южной столицы.

По ее данным, в городе усилен контроль за общественным порядком. «Сотрудники милиции обеспечивают безопасность жителей в усиленном режиме. Издан приказ мэра. Порядок под контролем начальника городской милиции», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что большинство юрт уже монтированы. Остальные в ведомстве обещают убрать до утра.

Напомним, днем на главной площади Оша проходил митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168395/
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