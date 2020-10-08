Митингующие возле Дома правительства стали расходиться. Им привезли ужин

В Бишкеке у Дома правительства продолжается митинг сторонников Садыра Жапарова.

После нескольких попыток прорваться в здание митингующие отступили от главного входа и небольшими группами разошлись по площади и ближайшим скверам. Но на Старой площади все еще остается около 400 человек.

Охранникам Садыра Жапарова на микроавтобусах подвезли еду и воду.

Кандидат на пост премьер-министра Садыр Жапаров часом ранее, напомним, вышел из Дома правительства и выступил перед сторонниками, ожидавшими его у входа.