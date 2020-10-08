Замглавы Совбеза поручил не выпускать чиновников за пределы страны

Первый заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев дал поручение не выпускать ни одного чиновника за границу. Об этом он заявил в интервью «Азаттыку».

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По его словам, поручения были даны Погранслужбе. В ведомство направили имена всех бывших и нынешних чиновников. «Мы контролируем, чтобы они не покинули пределы страны», — заявил он.

В ГПС 24.kg сообщили, что в соответствии с требованиями закона при осуществлении пропуска граждан пограничники исполняют поручения уполномоченных органов. Порядок принятия к исполнению указанных поручений регламентируется соответствующими нормативными правовыми актами Кыргызстана.