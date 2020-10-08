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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Замглавы Совбеза поручил не выпускать чиновников за пределы страны

Первый заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев дал поручение не выпускать ни одного чиновника за границу. Об этом он заявил в интервью «Азаттыку».

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По его словам, поручения были даны Погранслужбе. В ведомство направили имена всех бывших и нынешних чиновников. «Мы контролируем, чтобы они не покинули пределы страны», — заявил он.

В ГПС 24.kg сообщили, что в соответствии с требованиями закона при осуществлении пропуска граждан пограничники исполняют поручения уполномоченных органов. Порядок принятия к исполнению указанных поручений регламентируется соответствующими нормативными правовыми актами Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168362/
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