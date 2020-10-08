ЦИК не собирается объявлять самороспуск. Все решения принимались коллегиально

Член ЦИК Гульнара Джурабаева пояснила 24.kg, что Центризбирком не планирует распускаться.

По ее словам, прошедшие выборы поставили под сомнение обоснованность некоторых решений ЦИК. Избиратели ожидали более серьезной реакции на многочисленные нарушения. «В результате итоги голосования на всех участках признаны недействительными. Это было коллегиальное решение. Если бы партии-нарушители своевременно получали предупреждения или отменялась регистрация их кандидатов, нареканий и критики в адрес ЦИК было бы меньше», — отметила Гульнара Джурабаева.

Она добавила, что в случившемся виноваты в первую очередь правоохранительные органы. Они бездействовали, не расследовали те факты, которые им предоставляла ЦИК. «Но пока мы не ведем речи о самороспуске. Распустить нас не может ни один орган, мы только сами можем принять такое решение», — сказала Гульнара Джурабаева.

Ранее, напомним, депутат парламента Дастан Бекешев объяснил 24.kg, почему сейчас нельзя распускать ЦИК.

По его словам, итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша признаны недействительными. По закону следующие должны быть объявлены не позднее, чем через 40 дней. Но поскольку в стране де-факто нет президента, то назначать дату голосования уполномочен только Центризбирком.