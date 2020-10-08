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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митинг у Дома правительства. Люди рассержены бездействием депутатов

В Бишкеке у Дома правительства продолжается митинг сторонников Садыра Жапарова. Обстановка спокойная. Собравшиеся требуют от депутатов принять решение.

«Мы видим, что легитимный президент Сооронбай Жээнбеков бездействует. Бездействуют и депутаты. Но в сложившейся ситуации страна нуждается в конкретных действиях, в человеке, который смог бы принимать решения и нести за них ответственность. Мы требуем от Жогорку Кенеша наконец-то определиться и избрать человека, который мог бы исполнять функции премьер-министра. Иначе бардак продолжится», — сказала со сцены одна из митингующих Надина Джапарова.

В роли и. о. главы кабмина она, как и собравшиеся у Дома правительства, видит Садыра Жапарова. Звучат призывы и к смене Конституции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168297/
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