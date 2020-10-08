ПАСЕ выразила обеспокоенность в связи с ситуацией в Кыргызстане

Председатель комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии Шерил Гиллан выразила обеспокоенность в связи с ситуацией в Кыргызстане, сложившейся в республике после парламентских выборов. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Я обеспокоена новостями о массовых беспорядках и насилии на уличных акциях протеста в Кыргызской Республике после парламентских выборов 4 октября, которые оппозиционные партии назвали сфальсифицированными, — заявила Шерил Гиллан. — Парламент КР имеет статус партнера по демократии при ассамблее с 2014 года. Согласно условиям партнерства, парламент должен был пригласить ассамблею для наблюдения за выборами, но, в отличие от предыдущих случаев, этого не сделал».

«С учетом последних событий я намерена инициировать доклад в комитете по политическим вопросам и демократии, чтобы проанализировать ситуацию. Тем временем я призываю все заинтересованные стороны в Кыргызстане проявить сдержанность, воздерживаться от насилия и найти способы решения ситуации законными способами и средствами», — отметила она.