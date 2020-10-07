В ООН озабочены нападениями в Кыргызстане на объекты иностранных инвесторов

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков принял Постоянного координатора системы ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело, по инициативе которого состоялась встреча. Об этом сообщил департамент информации МИД.

По его данным, в ООН обеспокоены сложившейся ситуацией в Кыргызской Республике. Постоянный координатор заявил, что организация остается полностью солидарной с КР. Он высказал озабоченность происходящими в стране процессами, особое внимание обращено на нападения на объекты иностранных инвесторов.

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Озонниа Ожиело подчеркнул, что Кыргызстану в кратчайшие сроки важно вернуться в правовое поле через широкий политический диалог между национальными политическими силами с соблюдением требований Конституции.

Он заявил, что, если потребуется, ООН готова предоставить свою площадку для такого диалога между президентом, Жогорку Кенешем и политическими силами.

​Министр выразил надежду на то, что скорейший выход из ситуации позволит правительству сконцентрироваться на ряде проблем, в числе которых борьба с пандемией COVID-19, проведение новых выборов в Жогорку Кенеш и обеспечение социально-экономического развития республики. В этой связи выражена надежда на поддержку ООН.

Ранее Генеральный секретарь ООН сообщил, что внимательно следит за ситуацией в Кыргызстане.