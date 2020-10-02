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Общество

Минфин не считает, что Кыргызстан находится на грани финансовой пропасти

Министерство финансов, рассмотрев статью «На грани финансовой пропасти: Кыргызстан просит списать долги», опубликованную на сайте ia-centr.ru, считает данное заявление необоснованным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, Минфин на постоянной основе проводит работу по снижению уровня внешних заимствований. Однако в связи с кризисом, связанным с пандемией COVID-19, уровень внешнего долга вырос в 2020-м до 56,2 процента к ВВП.

«Тем не менее без учета кредитов, полученных на борьбу с коронавирусом и его последствиями, уровень внешнего долга составляет 42,6 процента к ВВП, то есть увеличения не наблюдается», — отмечают в ведомстве.

Уточняется, что в этом году для проведения мероприятий по предупреждению и борьбе с пандемией COVID-19, а также для поддержки бюджета привлечено $338,4 миллиона внешней финансовой помощи, из них кредиты составляют $269 миллионов.

Данные средства были направлены на:

  • сектор здравоохранения — $46,4 миллиона;
  • поддержку экономики (льготное кредитование малого и среднего бизнеса) — $31,8 миллиона;
  • поддержку бюджета (для выплат пенсий, пособий, заработной платы работникам бюджетной сферы и других) — $260,2 миллиона.

Вместе с тем в ведомстве подчеркивают, что привлечение внешних заимствований осуществляется на льготных условиях и с максимальным сроком погашения.

«В настоящее время Министерство финансов в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел продолжает проводить работу по реструктуризации внешнего долга», — резюмировала пресс-служба.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167142/
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