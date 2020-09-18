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Общество

Образовательные курсы сайта Khan Academy теперь доступны на кыргызском языке

Группа волонтеров из Кыргызстана переводит мировые образовательные курсы и видео по STEM-направлениям с сайта Khan Academy на кыргызский язык. Об этом 24.kg сообщили авторы проекта.

По их словам, инициатором выступила преподаватель по математике Гульзира Минбаева. Переводом занимаются 18 волонтеров, работы публикуются в Instagram.

«Во время пандемии все переходят на онлайн-обучение. Но в интернете очень мало учебного материала на кыргызском языке. В Khan Academy ученики могут найти курсы, задачники, упражнения для закрепления знаний. Мы хотим, чтобы молодежь из регионов имела доступ к образованию без языкового барьера», — говорят о цели проекта волонтеры.

Они отметили, что проект стартовал в начале июля. «Команда уже перевела все видео и задачники в разделе «Древняя математика». Сейчас взялись за раздел математики для начальных классов. Образовательные ролики доступны всем и бесплатны. В YouTube есть канал Khan Academy, в разделе «Математика», уже появились видео с кыргызскими субтитрами», — подчеркнули авторы проекта.

Справка

Khan Academy — американская некоммерческая всемирная образовательная платформа. Ее цель — предоставление высококачественного образования каждому, всюду. Веб-сайт Khan Academy направлен на обеспечение персонализированного обучения, в основном на основе видеороликов, размещенных на YouTube. Доступ к материалам также можно получить через мобильные приложения, и все материалы бесплатны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165550/
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