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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День уменьшился до 12 часов 29 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 16/2;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар (улицы Арстанбап, Кулмурзаева, Улан), «Арча-Бешик» (улицы 16-я, 17-я, Масыралиева, Ош-3000, Арча-Бешик, Ала-Арчинская, Торгой), микрорайон «Джал-29», 10, 12, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, улицы Джамгерчинова, Садыгалиева, Патриса Лумумбы, Льва Толстого);
  • 13.00-16.00 — улица Кривоносова, 15.

У кого намечается той

Кубанычбек Омуралиев

Родился 15 сентября 1960 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции.

Памятные даты

Международный день демократии

Международный день демократии установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007-м и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий.

ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия — это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.

День рождения экологической организации «Гринпис»

Гринпис/Арно Витте
Фото Гринпис/Арно Витте. Корабль организации прибывает в Телук Патани, чтобы выразить свой протест против проекта, работающего на угле

15 сентября 1971 года — день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний — считается днем создания (начала деятельности) международной экологической организации «Гринпис».

За время своего существования она выросла из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Работа экологов включает в себя следующие направления: кампании по биоразнообразию, защите атмосферы, токсическим веществам и антиядерная кампания.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Гапар Айтиев

из интернета
Фото из интернета. Гапар Айтиев

Родился 15 (28) сентября 1912 года в селе Первый Тулейкен (ныне Кара-Суйского района Ошской области). Живописец. Член-корреспондент Академии художеств СССР, Народный художник СССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула.

С 1934-го — член Союза художников СССР.

Один из первых профессиональных художников кыргызского народа. В историю кыргызского изобразительного искусства Гапар Айтиев вошел как мастер пейзажа, автор сюжетно-тематических картин и портретов, ряда произведений монументальной и станковой скульптуры, но основным направлением его творчества стал пейзаж, в котором он достиг полного синтеза своих эстетических воззрений и их художественных воплощений.

Умер 16 декабря 1984 года.

Именем художника назван крупнейший в стране музей изобразительного искусства.

Родился журналист Азамат Алтай (Кудайберген Кожомбердиев)

rus.azattyk.org
Фото rus.azattyk.org. Азамат Алтай

Родился 15 сентября 1920 года в селе Корумду (ныне Боконбаево) Иссык-Кульской области КР. Журналист, публицист и общественный деятель.

С 1953-го в Мюнхене начал работать в редакции «Радио «Свобода», вел ее программы на кыргызском языке. Основатель радио «Азаттык».

Умер 23 мая 2006 года в Нью-Йорке.

Родился артист балета Тугелов Нурдин

open.kg
Фото open.kg. Тугелов Нурдин

Родился 15 сентября 1920 года. Советский артист балета, балетмейстер и педагог, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, народный артист Киргизской ССР.

В 1941-1942 и с 1945 года — солист балетной труппы Киргизского театра оперы и балета, с 1950-го — балетмейстер, а в 1958-1964 — главный балетмейстер этого театра.

Исполнитель главных ролей в Франца («Коппелия»), Фрондосо («Лауренсия»), Зигфрида («Лебединое озеро»), Вацлава и Нурали («Бахчисарайский фонтан»), Кадыра («Анар») и других.

Им поставлены балеты «Анар», «Чолпон», «Доктор Айболит», «Куйручук», а также танцы в оперных спектаклях «Князь Игорь», «Проданная невеста» и других. 

С 1946 года преподавал во Фрунзенском хореографическом училище.

Основал в 1966-м Государственный ансамбль танца «Ак марал», единственный профессиональный танцевальный коллектив в Кыргызской Республике.

Умер 10 июня 1980 года.

Родился писатель Александр Иванов

Родился 15 сентября 1938 года в Чимкенте. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Работал в республиканских газетах, на телевидении, в ЦК Компартии Киргизии. Главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан».

Первая книга прозы «Памирские были» выпущена им в 1969-м. Издано 20 книг, в том числе «Эдельвейсы остаются внизу», «Флаг над перевалом», «Не жди, когда уснут боги», «Маленькое чудо под ногами», «Снег в сентябре», «Верхом на облаке» и другие.

Член Союза писателей Кыргызстана, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка России.

Умерла актриса Сабира Кумушалиева

В 2007 году в возрасте 90 лет скончалась артистка кино и театра Сабира Кумушалиева.

Родилась 19 марта 1917-го в селе Токолдош. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Кыргызстана.

За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране она создала более 100 ярких, колоритных образов. Снялась более чем в 20 картинах.

Куда сходить

Культура

  • онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
  • в кафе Chicken Star проходит экспериментальная выставка;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку Николая Жестовского;
  • на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
  • свою работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165063/
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