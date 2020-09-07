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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дело Зилалиева. Обвиняемого забыли доставить в суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Сегодня должны были допрашивать свидетелей. Однако процесс не состоялся, поскольку Дуйшенбека Зилалиева не привезли. Как выяснилось, за ним забыли отправить конвой. Заседание перенесено на 8 сентября. Экс-вице-премьер содержится в СИЗО ГКНБ. 

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбудили уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164324/
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