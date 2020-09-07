Выборы-2020. МВД решило закрыть все оружейные магазины в Кыргызстане

В Кыргызстане в преддверии парламентских выборов, намеченных на 4 октября, закроют все оружейные магазины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

МВД также временно приостановит выдачу разрешительных документов на ношение, хранение и использование оружия.

«В связи с началом предвыборной агитации и в целях обеспечения общественной безопасности, недопущения нарушений правопорядка в период подготовки и проведения парламентских выборов и в соответствии с ранее изданным постановлением правительства сотрудники милиции проверят владельцев и пользователей охотничьего, служебного и гражданского оружия», — говорится в сообщении.