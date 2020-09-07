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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. МВД решило закрыть все оружейные магазины в Кыргызстане

В Кыргызстане в преддверии парламентских выборов, намеченных на 4 октября,  закроют все оружейные магазины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

МВД также временно приостановит выдачу разрешительных документов на ношение, хранение и использование оружия.

«В связи с началом предвыборной агитации и в целях обеспечения общественной безопасности, недопущения нарушений правопорядка в период подготовки и проведения парламентских выборов и в соответствии с ранее изданным постановлением правительства сотрудники милиции проверят владельцев и пользователей охотничьего, служебного и гражданского оружия», — говорится в сообщении.

В ходе контрольно-профилактических мероприятий будут полностью проверены соответствующие документы у юридических и физических лиц, в числе которых охранные агентства и их филиалы, а также проинспектируют владельцев наградного, служебного, травматического, охотничьего оружия и проверят места хранения.

Уточняется, что указанные меры принимаются органами внутренних дел прежде всего в целях обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений и направлены на обеспечение безопасности личности, общества, экономической безопасности, охраны собственности, природных ресурсов.

Агитация началась 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164310/
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