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Общество
Сюжет: Экспаты

Джунаид Сиддики очарован тем, что кыргызстанцы уважают свою историю и предков

Фото героя публикации. Джунаид Сиддики любит бывать в горах Кыргызстана

Пакистанец Джунаид Сиддики приехал в Кыргызстан несколько лет назад по совету друзей и не пожалел. Он признается, что очарован красотой природы нашей страны и людьми.

Джунаид родился в пакистанском городе Сиалкот. Он расположен на северо-востоке провинции Пенджаб в Пакистане у подножия заснеженных вершин Кашмира, рядом с рекой Чинаб.

Сначала я окончил Высший колледж в Парсуре, а затем отправился в Китай для продолжения учебы.

 Джунаид Сиддики 

А вот его друзья решили постигать азы медицины в Кыргызстане в Международном медицинском университете. Они и предложили Джунаиду получить диплом по специальности «Лечебное дело» именно здесь. Так на третьем курсе он оказался в Бишкеке.

— Что вы знали о Кыргызстане до приезда в страну?

— Я много слышал о Кыргызстане от моих друзей, которые учились здесь. Они всегда говорили, что в Кыргызстане очень красиво, прекрасные горы и озера.

— Когда вы сами приехали сюда, каковы были первые впечатления?

— Я удивился, что Кыргызстан — очень маленькая страна, но у нее потрясающая атмосфера.

Люди в Кыргызстане позитивны. Это меня больше всего удивило. 

Джунаид Сиддики 

— Что здесь напоминает вам о родном городе?

— Мы приехали из Пакистана — мусульманской страны. В Кыргызстане многие также исповедуют эту религию. Всякий раз, когда мы берем такси или ходим в магазин, люди говорят «Ассалам алейкум!». Именно это и напоминает мне о моей родине. Находясь в Кыргызстане, я очень скучаю по своей семье.

— У вас уже появились любимые места?

— В Кыргызстане много красивых мест. Мы с друзьями часто ездим в горы близ Бишкека. Я уже побывал во многих ущельях. Но мое любимое место в вашей стране — озеро Иссык-Куль. Я уже несколько раз ездил туда. Озеро красиво в любое время года.

— Какие блюда национальной кухни вам больше всего нравятся?

— Кыргызская кухня разнообразная и богата. Хороши все ее блюда. Я не боюсь пробовать что-то новое, потому что все, что я ел до сих пор, было очень вкусным. Но больше всего мне нравится куурдак. Он стал моим любимым блюдом в Кыргызстане.

— Что в кыргызстанцах вам понравилось?

— Одна вещь очаровала меня в местных жителях. Это то, как они действительно уважают свою историю и предков. А еще при общении с людьми здесь я стараюсь избегать любых ссор. Ведь я мусульманин, а мусульмане мирные.

— Вы будете скучать, когда вернетесь на родину?

— Я действительно буду скучать, особенно по своему университету и природной красоте Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163535/
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