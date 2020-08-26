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Общество

Ограничение прав грозит Кыргызстану сокращением доступа к международной помощи

До 5 сентября президент Сооронбай Жээнбеков должен либо подписать пакет поправок в уголовное законодательство, либо вернуть в парламент на доработку с возражениями по отдельным статьям.

Правозащитники призывают главу государства отклонить одно из изменений, предложенных правительством и одобренных Жогорку Кенешем. Речь об исключении нормы из УПК о рассмотрении уголовных дел по новым обстоятельствам согласно решению международной организации.

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Региональный представитель Управления Верховного комиссара по правам человека ООН в Центральной Азии Ришард Коменда в интервью 24.kg отметил, что изъятие данного пункта из УПК вызывает озабоченность.

Отметим, Кыргызстан взял на себя обязательства по защите прав граждан 25 лет назад. Именно тогда страна присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах и факультативному протоколу, принятым резолюцией Организации Объединенных Наций.

— Является ли изъятие нормы из статьи 442 нарушением принятых обязательств и почему?

— Кыргызская Республика является стороной-участницей Международного пакта о гражданских и политических правах и факультативного протокола к нему с 1994 года. Ратифицировав его, Кыргызстан признал процедуру Комитета ООН по правам человека в рассмотрении индивидуальных сообщений и вынесения соображений (решения) по результатам изучения их.

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Государства-участники самостоятельно устанавливают на национальном уровне механизмы реализации соображений (решений), которые могут иметь различные формы и процедуры, в рамках международных обязательств добровольно принятых на себя при присоединении к международным договорам по правам человека.

В Кыргызстане этот механизм закреплялся в статье 442 Уголовно-процессуального кодекса. Она регламентировала порядок пересмотра дел по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. Согласно пункту 3 части 4 этой статьи новым обстоятельством для пересмотра в том числе является: «установление международными органами, в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики, нарушения прав и свобод человека при рассмотрении судом КР данного уголовного дела».

Вызывает озабоченность, что эта норма признается утратившей силу, а вместе с ней упраздняется механизм пересмотра уголовного дела на основании соображений международных органов по правам человека, и при этом не предлагается альтернативный механизм. 

Ришард Коменда

— Сможет ли Кыргызстан в будущем обратиться за помощью к ООН, в том числе и финансовой?

— Международное сотрудничество, включая получения финансовой поддержки от других стран, зависит от различных факторов и обстоятельств.

Соблюдения обязательств в области прав человека также является одним из требований или условий в доступе к специальным программам поддержки.

Регрессивные инициативы государств-участников в области прав человека также могут стать основанием для уменьшения доступа к международной помощи. 

Ришард Коменда

— Отбрасывает ли такая инициатива (исключение нормы о верховенстве международного права) тень на Кыргызстан как на государство-член ООН?

— Неисполнение или неполное исполнение принятых на себя международных обязательств может негативно повлиять на имидж государства на международной арене.

Присоединяясь к международному договору по правам человека, страна берет ряд обязательств и дает обещание выполнить их, причем не ООН, а другим государствам, которые также являются участниками договора.

 Вследствие этого могут пострадать межправительственные двусторонние или многосторонние отношения.

Ришард Коменда
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163091/
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