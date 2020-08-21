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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР

Сегодня прорабатывается вопрос о возобновлении регулярных рейсов в несколько городов России. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

По его словам, основная география полетов Кыргызстана связана с Россией. «Работаем над вопросами полетов в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Пока по этим направлениям выполняются чартерные рейсы, а регулярные откроются в сентябре», — сказал он.

Курманбек Акышев подчеркнул, что вопрос возобновления регулярных рейсов прорабатывается и с Казахстаном, Узбекистаном и Кувейтом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163010/
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