Суд по Историческому музею. Мира Карыбаева выступила с последним словом

В Бишкекском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

Экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева выступила с последним словом.

«Все эти 37 томов уголовного дела, как выражается мой адвокат, раскололи орех, а внутри ничего нет. Я очень надеюсь, хотя бы на этой фазе справедливость восторжествует. Пришло время вам решать. Если действительно посмотреть материалы, никакого злоупотребления полномочиями с моей стороны не было. К сожалению, как утверждали сотрудницы музея, я им мешала открыть его. Но меня уже третий год нет на госслужбе, и никто им не мешает честно работать, а музей все еще не открыт», — сказала Мира Карыбаева.

Бывший премьер-министр Сапар Исаков отказался участвовать в процессе и давать показания.

Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, Первомайский районный суд столицы (первая инстанция) признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье 319 «Коррупция» УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Он должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

Экс-заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву признали виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Бывшая чиновница должна выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.