В Бишкеке няня ударила своего воспитанника-аутиста

В соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что ребенка с аутизмом избивает няня. Милиция допросила подозреваемую и назначила необходимую экспертизу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.
На видео, снятом случайными прохожими, няня отрицает, что била ребенка по лицу.
Объясняя свои действия, она взяла ребенка за руку и ударила его по голове несколько раз и заявила: «Он сам себя бьет. Я лишь исполняю его желание. Если его так побить (его же рукой), то он сам остановится. Вы просто не понимаете».
Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство».
Позже в милицию доставили воспитателя Р.К., 1997 года рождения, где с ее участием проведены соответствующие процессуальные действия, после чего она была отпущена под обязательство.
«Для дачи юридической оценки действиям няни назначена судебно-медицинская экспертиза», — заключили в УВД.