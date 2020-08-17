В Бишкеке няня ударила своего воспитанника-аутиста

В соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что ребенка с аутизмом избивает няня. Милиция допросила подозреваемую и назначила необходимую экспертизу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

На видео, снятом случайными прохожими, няня отрицает, что била ребенка по лицу.

Объясняя свои действия, она взяла ребенка за руку и ударила его по голове несколько раз и заявила: «Он сам себя бьет. Я лишь исполняю его желание. Если его так побить (его же рукой), то он сам остановится. Вы просто не понимаете».

В УВД рассказали, что 16 августа в милицию обратилась мама ребенка Д.Г. с просьбой принять меры в отношении женщины по имени К., которая оказывала услуги няни Т.А., 2009 года рождения, и в этот же день, находясь на пересечении улиц Карла Маркса и Скрябина, беспричинно ударила мальчика.

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство».

Позже в милицию доставили воспитателя Р.К., 1997 года рождения, где с ее участием проведены соответствующие процессуальные действия, после чего она была отпущена под обязательство.

«Для дачи юридической оценки действиям няни назначена судебно-медицинская экспертиза», — заключили в УВД.