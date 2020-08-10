Задержание узбекистанца Бобомурода Абдуллаева: комментарий пресс-центра ГКНБ

8 августа 2020 года в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года был задержан гражданин Республики Узбекистан А.Б. 1973 года рождения. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, он разыскивается за совершение ряда преступлений правоохранительными органами Республики Узбекистан.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время Генеральной прокуратурой рассматриваются вопросы избрания в отношении А.Б. меры пресечения и его выдачи компетентным органам Узбекистана.

Ранее 24.kg сообщило, что в Бишкеке был задержан журналист Бобомурод Абдуллаев. Он приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.