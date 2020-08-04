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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. До 19 сентября будет сформирован список избирателей

До 19 сентября будет сформирован итоговый список избирателей. Об этом 24.kg сообщил замглавы ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, с 26 июля кыргызстанцы могут проверять себя на госпортале tezme.gov.kg — здесь опубликованы списки в электронном формате. В бумажном виде списки представлены на участках.

«Если вы обнаружили ошибку, можете подать заявление либо в УИК, либо через электронный кабинет. Сделать это надо не позднее 19 сентября», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Итоговый список избирателей будет представлен на сайте ЦИК 24 сентября, а на участках он появится за неделю до дня голосования.

В ведомстве также напоминают партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования. Список партий, которые войдут в избирательный бюллетень, ЦИК объявит 3 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161509/
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