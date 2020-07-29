В Бишкеке 29 июля небольшая облачность, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 14 часов 35 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Ереванской, Гражданской, Западной, микрорайон «Восток-5», 1/3, улица Патриса Лумумбы, 68, 70;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Мичурина, Ибраимова, Баялинова, Малиновая, Чокморова, Калыка Акиева, Тимирязева, Уметалиева, Бокомбаева, переулок Мирный, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Сандык-Тор, Сары-Булун);
- 9.30-19.00 — район, ограниченный улицами БЧК, Элебесова, Фирсова, переулками Охотным и Суусамырским;
- 9.30-17.30 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделу, Ай-Кол), Кубаныч (улицы Алтын-Бешик, Долон, Козубаглан);
- 9.30-12.00 — улицы Абдымомунова, Абдрахманова, проспект Чуй;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Арпа, Нур-Ордо, Каркыра);
- 13.00-17.00 — улицы Патриса Лумумбы, Профсоюзная;
- 14.00-17.00 — улица Тыныстанова, 38.
До 31 июля не будет горячей воды:
- проспекты Шабдана Баатыра, 97, 99; Чуй, 26, 52, 105, 107, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 123, 123/5, 125;
- улицы Герцена, 95а; Суюмбаева, 18, 80; Гоголя, 109, 111, 113;
- детсады № 100, 178, 124;
- поликлиника № 8;
- здание Свердловской районной администрации.
Перекрытые дороги
- отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
- отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее
- отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее
У кого намечается той
Сапар Исаков
Родился 29 июля 1977 года. Бывший премьер-министр Кыргызстана. Суд признал его виновным по статье 319 «Коррупция» УК КР и приговорил к 18 годам лишения свободы.
Памятные даты
Публикация первой части трилогии Толкина «Властелин колец»
Это случилось 29 июля 1954 года. «Братство кольца» — это первая часть всемирно известной трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».
До решения издателя романа о разбиении книги на три тома Толкин надеялся издать его одной книгой или даже вместе с «Сильмариллионом». В этот период он хотел дать самостоятельные заголовки каждой из книг. Первоначально предполагалось, что первая книга будет носить название «Первое путешествие» или «Кольцо выходит в путь», вторая книга — «Поход девяти путников» или «Кольцо уходит на юг». Заголовки «Кольцо выходит в путь» и «Кольцо уходит на юг» были впоследствии использованы в оригинальном Millennium Edition.
По мотивам романа американский режиссер Питер Джексон в 2001-м снял фильм «Властелин колец: братство кольца».
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Алексей Каменский
Родился 29 июля 1938 года в Москве. Монументалист. Народный художник Кыргызской Республики, лауреат премии ЛКСМ Киргизии, академик Академии художеств КР.
В Кыргызстане с 1962-го. Участник выставок — с 1963 года. Член Союза художников — с 1966-го.
Известный в республике монументалист, оформивший ряд сооружений в кыргызской столице (рельефы на жилых домах, Дома-музея Михаила Фрунзе, интерьеры филармонии и Дворца бракосочетания, а также кинотеатра «Киргизия» в Москве).
В станковой живописи художник работает в различных жанрах, достигнув и здесь больших высот, — к лучшим его произведениям относятся монументальный по настроению пейзаж «Кара-Баткак. Гляциологи», портреты близких ему людей «Художники», «Женщина с апельсином», «Портрет Бекджаняна», жанровые полотна «Оодарыш», «Семья у водопада», «Радость», серия темперных пейзажей, выполненных в поездке по древним городам Средней Азии.
Умер актер Бакы Омуралиев
Родился в 1932-м в селе Джаны-Арык Джумгальского района Нарынской области. Кыргызский актер, режиссер, драматург, публицист. Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР, член Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и Союза театральных деятелей.
В 1955-1972 годах — актер Кыргызского государственного драматического театра. Позже режиссер в Гостелерадио Киргизской ССР. Снимался в кино на студии «Кыргызфильм». Исполнил около десяти ролей, в том числе в фильмах «Токтогул», «Легенда о ледяном сердце», «Далеко в горах», «Неуловимая песня», «Девушка Тянь-Шаня», «Улица космонавтов», «Красное яблоко» и других.
Как драматург дебютировал в 1960-м. Ныне в Кыргызстане нет ни одного театра, где бы ни ставились пьесы Бакы Омуралиева: «Незабываемые дни», «Эхо», «Слово отца — честь», «Сирена», «Чудак», «Дружба по расчету», «Когда была война», «Найман эне» и многие другие.
Умер в 2003 году.
Умер певец Марлен Темирбеков
Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.
Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Жамиле», Чубак в «Манасе» и другие.
Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра Союза ССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.
C 1958-го занимался педагогической деятельностью.
Умер 29 июля 2010 года.