В Бишкеке 29 июля небольшая облачность, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 14 часов 35 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Ереванской, Гражданской, Западной, микрорайон «Восток-5», 1/3, улица Патриса Лумумбы, 68, 70;

9.30-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Мичурина, Ибраимова, Баялинова, Малиновая, Чокморова, Калыка Акиева, Тимирязева, Уметалиева, Бокомбаева, переулок Мирный, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Сандык-Тор, Сары-Булун);

9.30-19.00 — район, ограниченный улицами БЧК, Элебесова, Фирсова, переулками Охотным и Суусамырским;

9.30-17.30 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделу, Ай-Кол), Кубаныч (улицы Алтын-Бешик, Долон, Козубаглан);

9.30-12.00 — улицы Абдымомунова, Абдрахманова, проспект Чуй;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Арпа, Нур-Ордо, Каркыра);

13.00-17.00 — улицы Патриса Лумумбы, Профсоюзная;

14.00-17.00 — улица Тыныстанова, 38.

До 31 июля не будет горячей воды:

проспекты Шабдана Баатыра, 97, 99; Чуй, 26, 52, 105, 107, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 123, 123/5, 125;

улицы Герцена, 95а; Суюмбаева, 18, 80; Гоголя, 109, 111, 113;

детсады № 100, 178, 124;

поликлиника № 8;

здание Свердловской районной администрации.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Сапар Исаков

Родился 29 июля 1977 года. Бывший премьер-министр Кыргызстана. Суд признал его виновным по статье 319 «Коррупция» УК КР и приговорил к 18 годам лишения свободы.

Памятные даты

Публикация первой части трилогии Толкина «Властелин колец»

Фото из интернета. Обложка первого издания «Братства кольца». Оформление выполнено автором

Это случилось 29 июля 1954 года. «Братство кольца» — это первая часть всемирно известной трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».

До решения издателя романа о разбиении книги на три тома Толкин надеялся издать его одной книгой или даже вместе с «Сильмариллионом». В этот период он хотел дать самостоятельные заголовки каждой из книг. Первоначально предполагалось, что первая книга будет носить название «Первое путешествие» или «Кольцо выходит в путь», вторая книга — «Поход девяти путников» или «Кольцо уходит на юг». Заголовки «Кольцо выходит в путь» и «Кольцо уходит на юг» были впоследствии использованы в оригинальном Millennium Edition.

По мотивам романа американский режиссер Питер Джексон в 2001-м снял фильм «Властелин колец: братство кольца».

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Алексей Каменский

Родился 29 июля 1938 года в Москве. Монументалист. Народный художник Кыргызской Республики, лауреат премии ЛКСМ Киргизии, академик Академии художеств КР.

В Кыргызстане с 1962-го. Участник выставок — с 1963 года. Член Союза художников — с 1966-го.

Известный в республике монументалист, оформивший ряд сооружений в кыргызской столице (рельефы на жилых домах, Дома-музея Михаила Фрунзе, интерьеры филармонии и Дворца бракосочетания, а также кинотеатра «Киргизия» в Москве).

В станковой живописи художник работает в различных жанрах, достигнув и здесь больших высот, — к лучшим его произведениям относятся монументальный по настроению пейзаж «Кара-Баткак. Гляциологи», портреты близких ему людей «Художники», «Женщина с апельсином», «Портрет Бекджаняна», жанровые полотна «Оодарыш», «Семья у водопада», «Радость», серия темперных пейзажей, выполненных в поездке по древним городам Средней Азии.

Умер актер Бакы Омуралиев

Фото из интернета. Бакы Омуралиев

Родился в 1932-м в селе Джаны-Арык Джумгальского района Нарынской области. Кыргызский актер, режиссер, драматург, публицист. Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР, член Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и Союза театральных деятелей.

В 1955-1972 годах — актер Кыргызского государственного драматического театра. Позже режиссер в Гостелерадио Киргизской ССР. Снимался в кино на студии «Кыргызфильм». Исполнил около десяти ролей, в том числе в фильмах «Токтогул», «Легенда о ледяном сердце», «Далеко в горах», «Неуловимая песня», «Девушка Тянь-Шаня», «Улица космонавтов», «Красное яблоко» и других.

Как драматург дебютировал в 1960-м. Ныне в Кыргызстане нет ни одного театра, где бы ни ставились пьесы Бакы Омуралиева: «Незабываемые дни», «Эхо», «Слово отца — честь», «Сирена», «Чудак», «Дружба по расчету», «Когда была война», «Найман эне» и многие другие.

Умер в 2003 году.

Умер певец Марлен Темирбеков

Фото из книги Ирины Елецкой «Корифеи Кыргызской национальной консерватории». Марлен Темирбеков

Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.

Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Жамиле», Чубак в «Манасе» и другие.

Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра Союза ССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.

C 1958-го занимался педагогической деятельностью.

Умер 29 июля 2010 года.