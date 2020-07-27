Минздрав заявил о спаде заболеваемости COVID-19. Но расслабляться пока рано

В Кыргызстане фиксируется спад заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонии, но расслабляться не следует. Об этом 24.kg заявила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

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«Тот горький опыт, который мы все прошли, должен стать уроком. Когда после карантина все вышли на улицы, в супермаркеты, большие торговые центры, кафе, через 14 инкубационных дней все вылилось в нехорошие цифры. Количество заразившихся зависит от того, насколько много мест посещает человек. Вирус передвигается по траектории движения человека. Если 500 зараженных человек не будут сидеть дома, не будут соблюдать изоляцию, то будут дальше заражать», — отметила она.

Айнура Акматова добавила, что необходимо и дальше соблюдать элементарные требования: ношение масок, мытье рук, социальную дистанцию, ограничение посещения мест массового скопления людей. «Многие кыргызстанцы, видя статистику с заболеваемостью, смертностью, стали соблюдать самоизоляцию, другие меры предосторожности. Это тоже является одним из факторов, который способствовал снижению регистрации случаев COVID-19», — отметила она.

Напомним, за весь период в Кыргызстане выявлено 33 тысячи 296 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, выздоровели 21 тысяча 205 человек, скончались — 1 тысяча 301.